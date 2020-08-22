Yeni Şafak yazarına, AKP'li ismin kardeşinden tepki

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Yandaş isimlerden Sevda Türküsev ise açıklama sonra Twitter hesabından gazeteci Nevşin Mengü’yü hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Türküsev paylaşımında, “Şiiişşşt kız Nevşin koş koş doğalgaz bulduk:) hesaba otur hemen ancak çarpar böler toplarsın:) karekök almayı da unutma” ifadelerini kullandı.

Türküsev’in Mengü’yü hedef alan paylaşımına AKP’li bir diğer isimden geldi.

“DÜZEYSİZ”

AKP’li vekil Betül Sayan’ın kız kardeşi Sümeyye Sayan, Türküsev’in Twitter paylaşımını alıntılayarak, Türküsev’in üslubunu eleştirdi. AKP'li Sayan şu ifadeleri kullandı:

“Baya düzeysiz. Başıma bişey gelmeyecekse, hanımefendinin genel tepkilerinden reaksiyonlarından rahatsız oluyorum. Meslek gazeteci miydi neydi? Üsluptan anlaşılmıyor da biri bana anlatsa?”