Yeni yılın ilk sabahında Türkiye: "Bu çocuklar çöpte ne arıyor?"
Yeni yılın ilk gününde, Sakarya Erenler'de iki çocuğun çöp konteynırlarını karıştırdığı ana ilişkin bir fotoğraf sosyal medyaya yansıdı.
Açlık ve yoksulluk gerçeği, yeni yılın ilk gününde de fotoğraf karelerine yansıyan manzaralarla kendini gösterdi.
Sakarya Erenler'de iki çocuğun bir çöp konteynırlarını karıştırdığı görüldü.
Fotoğrafı paylaşan Saadet Partisi eski Erenler İlçe Başkanı Ramazan Özer, “Bugün 2021 birinci ayın biri. Saat 10.59. Bu fotoğraf Özpaş Market'in arkası. Erenler Petrol Ofisi'nin yanı. Bu çocuklar bu çöpte ne arıyor. 2021 bugünden nasıl geçeceği belli oldu” diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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