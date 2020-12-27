Ordu'da utandıran yoksulluk görüntüleri! Yurttaşlar kuru ekmek için sıraya girdi
Koronavirüsün insan hayatını en yüksek düzeyde tehdit ettiği günlerde, AKP'li Ordu Altınordu Belediyesi'nin 'askıda ekmek' kuyruğu büyük tepki çekti.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muhsin Emre Demiröz, ekmek almak için kış günü sırada bekleyen yurttaşların fotoğrafını paylaştı.
Görüntülere sosyal medya hesabından tepki gösteren Demiröz, "AK Parti'li Altınordu Belediyesi, insanlık onurunu ve toplum sağlığını hiçe sayıyor! Foto askıda ekmek kuyruğundan. Vatandaş açlıktan ölmemek için coronadan ölmeyi göze alıyor. Millet aç aç! Ama belediye "kuru ekmekle karnın doysun, virüsten ölürsen karışmam!" diyor" ifadelerini kullandı.
Demiröz, paylaşımına Altunordu'nun AKP'li belediye başkanı Aşkın Tören'i etiketledi.
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