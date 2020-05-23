Yeni Zelanda güzellik yarışması finalisti evinde ölü bulundu
Yeni Zelanda'da Miss Universe 2018 finalisti Amber-Lee Friis, 23 yaşında hayatını kaybetti. Polis, Friis'in ölüm sebebinin intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Yeni Zelanda’da 2018’de düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının finalistlerinden Amber-Lee Friis hayata gözlerini yumdu. Friis’ten haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine evine giden polisler, 23 yaşındaki genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Daily Mail’in haberine göre polis, Friis’in ölüm sebebinin intihar olma ihtimali üzerinde dururken, kesin sonuca varmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Yarışmanın organizatörü Nigel Godfrey, Friis’in ölümü üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Amber’ın trajik ölümünü öğrenmiş bulunuyorum. O çok samimi, dürüst ve enerji dolu bir insandı. Onu çok seviyor ve saygı duyuyorduk. Huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.
Sözcü
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