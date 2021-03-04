Yeni Zelanda'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Reuters’ın haberine göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tsunami uyarısı yaptı.
PTWC depremin merkez üssünü merkez olarak alan 300km'lik alanda tsunami görülebileceğini söyledi. Halka kıyıdan uzaklaşma çağrısında bulunuldu.
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