Yenikapı’da konser vermek isteyen Grup Yorum üyelerinin provaları polis tarafından basıldı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Yenikapı’da 9 Ağustos Pazar günü düzenlemek istedikleri konser için Beykoz Polenezköy’de prova yapan Grup Yorum üyeleri önceki gün gözaltına alındı. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Grup Yorum üyeleri, “Polis arkadaşlarımızı sahneden atarak gözaltına aldı. Konser yaklaştıkça engellemeye çalışıyorlar. Türkülerimizden, konserden korkuyorlar” dedi.

Konser yasaklarının kaldırılması için girdikleri ölüm orucunda yaşamını yitiren Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in ardından Grup Yorum üyeleri, 9 Ağustos Pazar günü Yenikapı’da konser düzenleyeceklerini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden konsere izin verildiği paylaşımları yapılırken, daha sonra İstanbul Valiliği, konsere izin verilmediğini duyurdu. Bunun üzerine Grup Yorum üyeleri mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecini bekleyen Grup Yorum üyeleri, son 1 aydır konsere hazırlanmak için prova yapıyor.

‘PROVA YAPTIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR’

Beykoz Polenezköy’de provalarına devam eden Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan, Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından serbet bırakılan Grup Yorum üyeleri, yaşadıklarını gazetemize anlattı.

Sahneden aşağı atılarak ve yerlerde sürülerek gözaltına alındıklarını söyleyen Grup Yorum üyeleri, “Bir aydır provalarımız sorunsuz devam ediyordu. Ancak provamızda video çekimi yapacaktık. Bunun üzerine gelen 2 sivil polis, çekimi izlemek istediklerini söylediler. Buna izin vermediğimiz için prova alanına sayıları artan polisler geldi. Ve bizi sahneden atarak gözaltına aldılar. Tutanağa ise ‘prova yaptıkları tespit edilmiştir’ yazdılar. Gözaltı aracında üzerimizde tepindiler. Sağlık kontrolünün ardından ise mesafeli oturmamız gerektiğini söylediler. Hastanede idrar tahlili yapılırken içeri girerek tacizde bulundular. Gözaltı aracındayken ilk kez ‘size türkü söyletmeyeceğiz’ dediklerini duyduk” dediler.

‘BASKI UYGULUYORLAR’

Eşzamanlı olarak Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’nin de polis tarafından basıldığını söyleyen Grup Yorum üyeleri, “Konserle ilgili her şeyi almışlar. Konser için hazırlanan afişleri de toplamışlar. Geçenlerde yine konser çalışması yapan bir dinleyicimizi gözaltına aldılar. Pandemi yasaklarını bahane gösteriyorlar ancak biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Açık alanda kurallara uyarak konserimizi yapmak istiyoruz. Tek sebepleri pandemi olsun. Harbiye’de açık alanda konserler yapılıyor. Şimdi de sokağa çıkma yasağından bahsediliyor. Bizim konserimiz için sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini düşünüyoruz. Aslında bu konseri yapmamamız için her türlü engellemeyi yapıyorlar, baskı uyguluyorlar ancak bizler 9 Ağustos’ta konserimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.