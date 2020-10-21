'Yerli mal' diye Suriye'den gelen yağı kullanıyoruz!

21 Ekim 2020 Çarşamba, 16:19

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay ekonomisinde önemli bir yere sahip zeytin ve zeytinyağı üretiminin Afrin’den gelen zeytinyağı ile olumsuz etkilendiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye konuyla ilgili soru önergesi veren Şahin, Suriye’de 11 yıl önce başlayan savaş nedeniyle Reyhanlı ve Yayladağı sınır kapılarının kapatılmasının sınır ticaretini etkilediği gibi bunun yanında Afrin bölgesinden getirilen zeytinyağının ihracat yetkisine sahip Tarım Kredi Kooperatiflerini eleştirdi.

Şahin önergesinde “Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle alınan bu ihracat kararı Afrin’den kaçak yollarla giren zeytinyağını bir ihracat ürünü haline getirmiş, yerli üreticileri zor duruma sokan bu durum yasal bir kılıfa sokulmuştur.” ifadelerini kullandı.

“HATAY’IN BEL KEMİĞİ YOK OLUYOR”

Durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini altını çizen Suzan Şahin, “Tarım ve Kredi Kooperatifleri aracılığı ile herhangi bir ithalat işlemine tabi tutulmaması, Afrin’deki üreticilerden alınan zeytinyağı konusunda 600 bin ton sınırının çoktan aşılması, bu zeytinyağlarını satın alan şirketlerin ürünü başka bir ülkeden getirilmesine rağmen “ithal mal” olarak değil yerli ürün olarak iç piyasaya sunması Hatay ilinin bel kemiğini oluşturan zeytin ve zeytinyağı ticaretini yok olma ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak 15 Ekim tarihi itibarıyla ürettikleri zeytinlerini işleyen yerli çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleri altında ezilirken, bir yıl boyunca zeytin yetiştirmek için yaptıkları tüm harcamalarından dolayı banka borçlarını ödeyemez, zeytinyağlarını satamaz durumdadırlar. Zeytinyağı tüccarları da fiyatları dilediği gibi aşağı çekerek, yerli üreticiden ürün almak yerine Afrin Zeytinyağına yönelmektedir.” dedi.

NEDEN İZİN VERİLİYOR?

CHP Hatay Milletvekili Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

-Tarım ve Kredi Kooperatifleri aracılığı ile 2018 yılından bugüne kadar Afrin’den hangi firmaya kaç ton yağ satılmıştır?

- Kamu kurumu olarak Tarım ve Kredi Kooperatifi kamu yararı doğrultusunda hareket etmekte midir? Haksız rekabete yol açmakta mıdır? Bu konuda bir denetim yapılmakta mıdır?

- Yerli üreticinin desteklenmesi yerine herhangi bir denetime tabi tutulmadan Afrin’den zeytinyağı getirilmesinin gerekçesi nedir?

- Afrin’den zeytinyağı getirilmesi haksız rekabete neden olmuyor mu?

- Afrin’den zeytinyağı getirilmesi kararı ne kadar süre daha devam edecektir? Yerli üreticileri ve firmaları korumak için herhangi bir planınız var mı?

- Akredite Analiz Laboratuvarı şartı aranmadan Afrin’den getirilen zeytinyağları ihracata ve uluslararası gıda standartlarına uygun mudur? Uygun değilse iç pazara sürülmesine neden izin verilmektedir? Bu konuda denetim yapılmakta mıdır?