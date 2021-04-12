Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik 24 gün önce yaşamını yitirmiş
Mekansız Kurtlar, Yılmayan Şeytan, Sakar Şakir, Atla Gel Şaban, Sahte Kabadayı, Umudumuz Şaban, Gerzek Şaban, Uç Güzel Güvercinim, Babanın Evlatları, Buyrun Cümbüşe gibi filmler de rol alan Mustafa Dik'in 24 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kızlarının, ‘uygun değiliz’ deyip gelmedikleri ve ünlü oyuncunun sesiz sedasız defnedildiği belirtildi. 78 yaşındaki oyuncu, uzun zamandır Tarsus’da bir huzurevinde kalıyordu.
Bize Türk Derler, Ringo Gestapo’ya Karşı, İntikam Fırtınası, Mekansız Kurtlar, Yılmayan Şeytan, Sakar Şakir, Atla Gel Şaban, Sahte Kabadayı, Umudumuz Şaban, Gerzek Şaban, Uç Güzel Güvercinim, Babanın Evlatları, Buyrun Cümbüşe gibi filmler de rol alan Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik, 24 gün önce yaşamını yitirdi. Kızlarının, ‘uygun değiliz’ deyip gelmedikleri ve ünlü oyuncunun sesiz sedasız defnedildiği öğrenildi.
Uzun zamandır Tarsus'ta bir huzurevinde kalan 78 yaşındaki oyuncunun, 18 Mart’ta birdenbire solunumunun kesildiği ve solunum arresti nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mustafa Dik’in kızlarına ulaşan huzurevi yetkilileri 'Gelecek durumda değiliz' cevabını alınca, huzurevi personelleri usta oyuncuyu sessiz, sedasız ve
kimsesiz bir şekilde son yolculuğuna uğurladı. Yeşilçam oyuncusu, Tarsus Yeni Mezarlık’a defnedildi.
MUSTAFA
DİK KİMDİR?
1943
yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Mustafa Dik, aralarında Bize Türk Derler,
Ringo Gestapo’ya Karşı, İntikam Fırtınası, Mekansız Kurtlar, Yılmayan Şeytan,
Sakar Şakir, Atla Gel Şaban, Sahte Kabadayı, Umudumuz Şaban, Gerzek Şaban, Uç
Güzel Güvercinim, Babanın Evlatları, Buyrun Cümbüşe gibi filmlerde rol aldı.
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