Yeşim Salkım'ın babası yaşamını yitirdi
Pop müzik sanatçısı Yeşim Salkım'ın babası koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Salkım, "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi sosyal medyadan verdi.
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Babasının 3 doz aşı olduğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından babası için dua istemişti.
Salkım açıklamasında; "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti. S
osyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti.
"SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?"
Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu: "Canım dedemi kaybettik. Seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin."
Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım." notuyla acı haberi verdi.
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