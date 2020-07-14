Yetkililere seslendi: Ben ölmeden bir şey yapın!

14 Temmuz 2020 Salı, 15:52

Geçen yıl 27 Mayıs günü, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde Özkan Yarbi, boşandığı Hatun Koç ile otogar yakınlarında buluştu. Koç ile kızını aracına alan Yarbi, yeniden barışmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca da aracı ıssız bir yere doğru sürmeye başladı. Yarbi, araçtan kaçmaya çalışan Koç'u pompalı tüfekle vurdu.

Koç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Yarbi ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç sakat kaldı. Yarbi hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı.

"BEN ÖLMEDEN BİR ŞEY YAPIN"

Yaşadıklarını anlatan Koç, Yarbi ile evli kaldıkları 7 yıl boyunca sürekli şiddete maruz bırakıldığını dile getirdi.

Saldırganın daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını bu nedenle yüzünün sol tarafının felç olduğunu söyleyen Koç, “'Çıkınca seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor. Şu anda tutuklu. Bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın” dedi.