Yılbaşı gecesinin izlenme sonuçları herkese lazım: Yeni yıla nasıl girdiniz?

02 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

İktidarın bir süredir siyasal İslamın kurallarına uygun olarak benimsetmeye çalıştığı gibi, 90 yıllık ritüelimiz olan Miladi yılbaşını kutlamaktan vazgeçilip sıradan bir günmüşcesine geçiştirmek yerine, bir masa etrafında sevdiklerinizle toplanıp Allah ne verdiyse yiyip içerek, şarkılar söyleyip eğlenerek geçirmek, giden yıla güle güle, gelen yıla hoş geldin demek istediniz. Bunun en yaygın yolu da televizyon izlemek. Herkes telefonun küçük ekranından sosyal medya kanallarına girip özel programlar bulmaktan hoşlanmıyor benim gibi. Ama nedense bu yıl, özel olarak mı bilinmez, kanallarda özgün bir yılbaşı programı yoktu. İbo Show ve O Ses Türkiye dışında özel olarak hazırlanmış bir müzikli program nedense yapılmamıştı. Oysa işletmecilik ve ticari başarı açısından bakıldığında bundan daha uygun bir zamanlama olamazdı. Türkiye’nin çalışmayanlar dışındaki tüm ahalisi yani seyirci zorunlu olarak evdeydi. Programlara çağrılabilecek sanatçılar hiçbir canlı programa katılma şansını bulamamış, hem maddi hem manevi açıdan böylesi bir davete koşa koşa ve çok da indirimli kaşelerle gidecek durumdaydı. Rahatlıkla reklam da alınabilir, program ucuza da getirilebilirdi.

İlk aklıma gelen yılbaşı kutlamasından hoşlanmayan Ankara’nın kanal yöneticilerinin kulağını bükmüş olmasıydı. Ancak her iki özel programın da iktidar yakını grupların kanallarında yayımlanmış olması bu iddiamı çürütüyordu. O zaman neden örneğin NTV’de 100 yıl önce hazırlanmış naftalinli bir müzik programı izlemek zorunda kalmıştık? Mesela FOX niçin bir özel yılbaşı programı hazırlamamış da bir film koyup bu özel geceyi geçiştirmişti? TRT niçin özel programını gece yarısı arşivden çıkarıp tozunu silkelemeden yayımlamıştı? Kanal D’de yarışma programı, Show’da komedi vardı, ama en absürt olanı CNN Türk’tü, yılbaşına Öztürk Yılmaz, Zafer Şahin, Hakan Bayrakçı ve Mehmet Metiner’li tartışma programıyla girmek! Seyirciye jilet attırmak için mi! Benim anket yaptığım Twitter takipçilerim Halk TV’de Serhan Asker’in özel yılbaşı programını izlemiş ve çok beğenmişti. Ama benim (80 bin de olsa) takipçim genel bir klasman değil tabii! Herkes de o gece türkü ve şiirle yetinmek istemez. Ata Demirer şovu izleyip beğenen, Murat Karahan’ın konserinden de övgüyle bahseden var ama o konser bana sanki yılbaşı gecesi için değil de 10 Kasım günü için hazırlanmış gibi geldi, Atatürk’ün sevdiği türküler gibi!

Evet, niye itiraz ediyorsunuz ki yılbaşı gecesinde dünyanın her yerinde insanlar eğleniyor, eğlenmek ayıp değil, günah değil! Bu yıl pandemi koşullarında kalabalık olamadık ama iki kişi de eğlenilebilir. Hatta buna daha çok ihtiyacımız var! Nitekim reyting sonuçlarına baktığımız zaman da bunu gördük: Yılbaşı gecesi en çok izlenen program her üç kategoride de Acun Ilıcalı’nın TV8’de yaptığı “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programı oldu! Acun, bir kez daha televizyonculuğu ve ticareti iyi bildiğini kanıtladı. İkinci en çok izlenen İbo Show’du ki o da özel bir programdı. Halkın çoğunluğu bunu ister ve boş verirseniz size arkasını döner. Bu reyting sonuçlarını özellikle seçim kazanmak isteyen siyasetçilerin de incelemesini ve kulak vermesini tavsiye ederim: Kitle burada ve bakın ne diyor?