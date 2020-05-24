Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a üzücü haberi nasıl verdiğini anlattı

24 Mayıs 2020 Pazar, 09:23

Ersin Korkut, Survivor yarışmasına katıldığı sırada köpeği Mess hayatını kaybedince ona bu haberi kuzeni Yılmaz Erdoğan verdi. Yılmaz Erdoğan, CNN Türk Instagram canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün konuğu oldu. Erdoğan, herkesin merak ettiği Ersin Korkut'la köpeği Mess'in ölüm haberini verdiği telefon konuşması hakkında da konuştu. Erdoğan, o anları "Zor bir konuşma oldu" diyerek anlattı.



"KONSEY BİTTİKTEN SONRAKİ İLK TELEFON GÖRÜŞMESİNDE SÖYLEDİM"

Ünlü oyuncu şunları söyledi:

"Ersin Survivor'da inanılmazdı. Çok izan, çok mantık sahibi, çok aklı başında birisi. Survivor'dan iyi bir sonuç alacağını Mess'i tüm Türkiye'nin tanıyacağına kim inanırdı? Acun onu önerdi, o da her işte olduğu gibi abisine sordu. Ben de 'olur' dedim. Ersin çok çalıştı o yüzden atışları iyiydi. Giderek çok hızlandı ve öfkesini atınca mesela çok iyi idare etti. Olay biraz daha büyüdü. Acun 'sen söyle' dedi bana ama süreci asıl yöneten Acun. Reyting kaygısı olsa bunu yayında da yapabilirdi. Buradan ona teşekkür ederim. Tam onların konsey bitti ilk telefon teması kurunca ben söyledim zor bir konuşma oldu.

Ersin köpek beslemeyle alakası olan biri değildi ama aralarında çok güzel bir bağ vardı. Bence mesele Ersin ve köpeği meselesini geçti sevmek bağlanmakla alakalı bir durum."