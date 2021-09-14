Yılmaz Özdil, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

14 Eylül 2021 Salı, 20:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen'in Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e yönelik öldüğünde camilere sokulmamasını ve cenaze namazının kıldırılması yönündeki açıklamalarına "Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah’ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektir. Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu felakettir" dedi.

Özdil de, Bahçeli'ye konuyla ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür etti. Özdil, "Sorumlu makamların ve sözde muhalefetin masanın altına saklandığı şu karanlık dönemde, cellat naralarına hak ettikleri cevabı veren MHP lideri sayın Devlet Bahçeli’ye yurttaş olarak teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet Ve Vakıf Çalışanları Sendikası (MİL-Diyanet Sen), Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'i hedef alarak bir çağrıda bulunmuştu. MİL-Diyanet Sen'in açıklamasında ayrıca Özdil'in camilere sokulmaması ve cenaze namazının kıldırılmaması istenerek "Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan din görevlisi kardeşlerimiz bu gibi İslam düşmanı din ve diyanet düşmanı çukur insanların cenaze namazlarını kıldırmak istemiyor. Gece gündüz, 7/24 İslam’a saldıracaksın, bu aziz milletin dini değerlerini aşağılayacaksın, cenaze namazını kıldıracak imama ‘fare’ diyeceksin, sonra ölünce de camiye musallaya koyularak 'Bu mevtayı nasıl bilirdiniz? Diye, bize bu suali sorduracaksınız. Biz din görevlileri, bu gibi dinimize küfreden, hakaret eden ve aşağılayan mevtaları ve cesetleri camilerimizde ve musalla taşında istemiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

MHP lideri Bahçeli de, Özdil için Mil-Diyanet Sen üyeleri tarafından yapılan "Cenaze namazı kılınmasın" şeklindeki çağrıları hakkında açıklamada bulunmuştu. Bahçeli, "Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah’ın rahmet ve merhametiyle ters düşmektir. Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu felakettir" demişti.