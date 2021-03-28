Yine kadın cinayeti: 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürüldü!

28 Mart 2021 Pazar, 10:07

Aydın'da, Olgun Gül (25) isimli şahıs Necla Demirbaş'ı (32) öldürüp, aynı tabancayı başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Çevredeki yurttaşyar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş’ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından dün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun Gül ile karşılaştı.

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun Gül, belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi. Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun Gül ise, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZI YURTTAŞLAR UZAKLAŞTIRDI

İHA'nın haberine göre, kalbinden vurularak öldürülen Necla Demirbaş'ın 5 yaşındaki kız çocuğunun annesinin katledildiği ana tanık olmaması için çevredekilerce kucağa alınıp olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.