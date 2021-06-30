Yoğun bakıma alınmıştı... Turgay Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Geçirdiği kalp spazmı sonrası yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Turgay Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.
Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yoğun bakıma alındığı ve anjiyo olduğu belirtilerek, “Turgay Abi anjiyo oldu, yoğun bakımda şu an, birkaç güne aramıza dönmüş olur” denilmişti.
Yıldız'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama, yine sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada, "Turgay Abi’nin durumu stabil ve tedavisi devam ediyor" denildi.
Turgay Abi’nin durumu stabil ve tedavisi devam ediyor.— TURGAY YILDIZ (@turgayyildiz965) June 30, 2021
Bilgilendirmeye devam edeceğim.
Video Haberler
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
- Çadırkentte yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
- İETT otobüsünde yılan paniği
- Kebapçıda çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı
- Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada
- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu
En Çok Okunan Haberler
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Ekşioğlu'ndan zehir zemberek paylaşım
- Korktum ama yalnız değildim
- 'Üçüncü doz' ve 'BioNTech' kararı
- Üst düzey bürokrat anlattı
- Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
- Türkiye resmen SBK'yi istedi
- Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama
- Mahkemelerde yeni dönem