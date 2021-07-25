Yolcu Tiyatrodan Sıra Dışı Bir Oyun: Joko’nun Doğum Günü

25 Temmuz 2021 Pazar, 10:31

Roland Topor tarafından yazılan, Yolcu Tiyatro yapımı "Joko’nun Doğum Günü" adlı oyunun çevirisi Mine Gökçe Kırıkkanat’a ait. Yönetmen koltuğunda Ersin Umut Güler’i gördüğümüz oyunda; Erdem Kaynarca, Cenk Dost Verdi, Yasemin Ertorun, Burak Üzen, Elif Arman, Sercan Dede, Seyhan Gülbahar ve Özlem Yılmaz karakterlere hayat veriyor.

Sahnelendiği yıl büyük ses getiren ve ulaşılması zor bir rekora imza atarak 13 ödülle adından sıkça söz ettiren oyun, yaklaşık bir yılın ardından yeni Joko’su Erdem Kaynarca ile tekrar sahnelenmeye başladı.

Oyun; Su deposunda işçi olarak çalışan Joko’nun başından geçen olayları fiziksel tiyatro\ hareket tiyatrosu ögelerinden faydalanarak bambaşka bir formla izleyicinin karşısına çıkarıyor. Daha çok kazanç için insanın başkalarını sırtında taşımayı kabul etmesiyle başlayan benliğini kaybetme hikayesini acı çekme ve çektirme ekseninde ortaya koyuyor. Tıpkı Joko'nun dediği gibi;

“Bir de sizleri taşımaya başladığımdan beri yere bakıyorum hep, daha önce göğe bakardım.”

Oyunu eski ve yeni Joko’su ile izleyen biri olarak yeni Joko rolünde Erdem Kaynarca'nın oldukça zor olan bu rolün altından başarıyla kalktığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Joko daha iyi şartlarda yaşayabilmek için kendi benliğinden vazgeçip, insanları sırtında taşıyan ve bir süre sonra farkında olmadan sistemin çarkları içerisine girmiş, ezen ezilen ilişkisinin duygusunu fiziksel tiyatro ögeleriyle harmanlayarak izleyiciye çok samimi şekilde geçmesini sağlıyor.

Ersin Umut Güler, Joko’nun Doğum Günü’nü bir yıl aranın ardından tekrar sahnelediğinde kast’ı doğru seçerek ve oyunculara oyunu doğru anlatarak sahneye olan hakimiyetini ortaya koyuyor. Doğru eylemi günlük dil kullanarak sadeleştirmiş ve seyircisinin algısına destek vermiş. Oyunculara vücutlarıyla düşünmesi gerektiğini ve doğru eylemle seyirciye aktarılması gerektiğinin bilinciyle sağlam bir reji oluşturmuş. Bu iki olguyu öyle bir dengede götürüyor ki seyirci de metin ve eylem arasında ki imgelemini çalıştırmak zorunda kalıyor.

Cenk Dost Verdi, Yasemin Ertorun, Burak Üzen, Elif Arman, Sercan Dede, Seyhan Gülbahar ve Özlem Yılmaz'dan oluşan kadro bir halkanın zinciriymiş gibi müthiş bir dengeyle ekip ruhunu sahneye yansıtmış.

Selçuk Gökdere’nin hareket tasarımı ise oldukça başarılı, görülmeye değer ve oyun içerisinde işlev açısından önemli bir yer tutuyor. Özellikle ikinci perdede Joko’nun odasındaki sahnelerde büyük ve takdir edilesi bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz.

Makbule Mercan kostüm tasarımda karakterlerin ruhuna ve oyunun dokusuna uygun seçimleriyle ortaya başarılı bir iş çıkarmış. Can Badur Sahne İllüstrasyonlarında, Alev Topal Işık Tasarımında, Tufan Dağtekin Ses, Animasyon Tasarım ve Müziklerde üzerine düşen görevleri layığıyla yerine getiriyorlar.

Özetle; Yolcu Tiyatro’nun bol ödüllü "Joko’nun Doğum Günü", güncelliğini yitirmeyen ilginç anlatımıyla mutlaka görülmesi gereken bir oyun.

Oyunun izleyici ile buluşmasını sağlayan tüm ekibi kutlarım.