Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği, Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Şeref Bey'in çekimleri başladı

03 Aralık 2020 Perşembe, 15:54

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği yeni dizi "Şeref Bey"in çekimleri başladı.

Daha önce dijital platformlar için çekilen "Masum" ve "Şahsiyet" dizilerindeki rolleriyle büyük ses getiren Haluk Bilginer, yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Exxen adlı platform için çekilen "Şeref Bey" dizisinde de başrol oynayacak.

Komedi türündeki "Şeref Bey" dizisi 10 bölüm olarak yayımlanacak.

Senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı dizinin, senaryo danışmanlığını ise oyuncu ve yönetmen Ali Atay üstleniyor. 10 bölüm olarak çekilecek komedi dizisinde Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı rol alıyor.

Dizinin çekimleri tamamlanır tamamlanmaz yeni yılın mart ayında yayımlanması bekleniyor.