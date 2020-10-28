YouGov-Cambridge anketi: Türkiye'nin yarıya yakını, Covid-19’un kasti yaratıldığını düşünüyor

28 Ekim 2020 Çarşamba, 17:38

Ankete göre, virüsün Çin ya da ABD yönetimi tarafından kasıtlı yaratıldığı ve yayıldığı veya açıklanandan çok daha az sayıda insanı öldürdüğü ya da gerçekte var olmadığını düşünenlerin oranı çeşitli ülkelerde yüzde 20-60 arasında değişiyor.

Pandeminin kimliği meçhul ama dünyaya hükmeden yabancı güçler tarafından uydurulmuş tümden yalan olduğuna kesinlikle ya da kısmen inananların oranı, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'da yüzde 20 civarında seyrediyor. ABD'de ise bu oran yüzde 13 düzeyinde.

YÜZDE 40'TAN FAZLASI VİRÜSÜN ÇİN'DEN YAYILDAĞINA İNANIYOR

Sputnik Türkçe’de yer alan habere göre Nijeryalıların yarısından fazlası, Güney Afrika, Polonya, Türkiye yurttaşlarının yüzde 40'ından fazlası, ABD, Brezilya, İspanya yurttaşlarının yüzde 35înden fazlası, Fransız, Britanyalı, İtalyan, Almanların dörtte biri ile beşi biri arasındaki bir oranı, Covid-19'un Çin yönetimi tarafından kasıtlı yaratıldığı ve yayıldığının kesinlikle veya muhtemelen doğru olduğuna inanıyor.

TÜRKİYE’DE YÜZDE 37’Sİ ABD’NİN SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

ABD yönetiminin sorumlu olduğuna inananların oranı Türkiye'de yüzde 37'yi, Yunanistan ve İspanya'da yüzde 20'yi, Polonya'da yüzde 16'yı, Fransa'da yüzde 12'yi bulurken, Britanya'da sadece yüzde 5'te kalıyor. Oysa ABD yurttaşlarının yüzde 17'si kendi hükümetlerini suçluyor.

Aşıların zararlı etkilerine dair gerçeklerin kasten kamuoyundan gizlendiğinde bir miktar inandırıcılık bulanların oranı 19 ülkede yüzde 20 ya da üzerinde seyrediyor. Bu oran Güney Afrika'da yüzde 57, Türkiye'de yüzde 48, Fransa'da yüzde 38, ABD'de yüzde 33, Almanya'da yüzde 31, İsveç'te yüzde 26'ya çıkıyor.

Britanya merkezli kamuoyu yoklama şirketi YouGov ile Cambridge Üniversitesi'nin Küreselleşmecilik Projesi kapsamında yapılan anket 26 ülkeden 25 bin kişiyle yürütüldü.