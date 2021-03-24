YouTube’a ürün tanıma ve önerme özelliği geliyor

24 Mart 2021 Çarşamba, 12:36

Youtube’da izlediğiniz videolarda yer alan ürünleri artık satın alabilecek ya da inceleyebileceksiniz.

Google Merchant Center’la entegre çalışması beklenen sistem şu anda test aşamasında. "2020’nin en iyi 10 telefonu" videosunu izlerken açılacak bir menü sayesinde telefonları görüntüleyebilir hatta aksesuarlarını bile görebilirsiniz. Telefonların fiyatları konusunda da bilgi alabileceksiniz. Bu özellik sayesinde reklam ve pazarlama alanında büyük değişiklikler bekleniyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, Facebook LLC’nin Instagram üzerinden kurguladığı satış ve pazarlama stratejisini Youtube geçebilir. “Videoların ticarileştirilmesiyle” beraber birçok influencer Youtuber olmak isteyebilir.

Özelliğin ilk etapta ABD’de yer alan kullanıcılar için aktif edilmesi bekleniyor.