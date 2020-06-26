Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi, yaşamını yitirdi
Yozgat'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi, Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yozgat'ta kene ısırması sonucu KKKA hastalığına yakalanan ismi öğrenilemeyen çiftçi, Erciyes Üniversitesi'nde tedaviye alındı. 27 yaşındaki çiftçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Erciyesi Üniversite (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, KKKA hastalığında vaka sayısında artış yaşandığını söyledi.
Yıldız, "Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören KKKA hasta sayımız 11'den 13'e yükseldi. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 oldu. Vakaların çoğu farklı illerden geliyor. Vatandaşlar yeşil ve sulak alanlara gittiğinde keneye karşı dikkatli olsun. Vücutlarına kene yapıştığında kesinlikle kendi başlarına müdahale etmesinler. Hastaneye başvursunlar" dedi.
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