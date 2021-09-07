Yüksekokul kaderine terk edildi: "Sayın rektör hiç görmediniz mi?"
Körfez Belediyesi CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun, Hereke’de bulunan Meslek Yüksekokulu'nun harap durumunu gündeme getirdi. Uygun, “Yüksek okul kaderine terk edildi” dedi.
Körfez Belediyesi CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun, Kocaeli Üniversitesi Hereke İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu'nun kaderine terk edilmiş olmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından okulun yerleşkesinden fotoğraflar paylaşan Uygun Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü'ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:
“Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulunun içler acısı hali öncelikle ilçemize Türkiye’nin her yerinden gelen öğrenciler kayıt yaptırırken okulun bu halini görünce Körfez ilçemiz hakkındaki düşünceleri ne olur acaba? Sayın rektör güzelim Hereke’mizdeki bu okulun halini hiç görmediniz mi terk edilmiş kaderine bırakılmış bir yüksekokul.”
İşte Uygun'un paylaştığı fotoğraflar:
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