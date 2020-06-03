Yüksekova'da 7 metre karla mücadele

03 Haziran 2020 Çarşamba, 13:04

Türkiye'nin genelinde sıcak havalar etkili olmaya başlarken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın yakınındaki Göllerbaşı bölgesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, karla kaplanan askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan 16 kilometrelik yolun açılması için 10 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında ekskavatör de kollanmak zorunda kalıyor. Bölgedeki yolun bir hafta içerisinde kardan tamamen temizlenerek ulaşıma açılacağı belirtiliyor.