Yunan gazeteciden Türkiye iddiası: Türkiye, Yunanistan'ı Meriç üzerinden işgal edecek!

TSK'nın FNSS Savunma Sistemleri A.Ş'den teslim aldığı 'yeni nesil tank avcısı' olarak adlandırılan Kaplan tipi tanksavar zırhlı araçlar Yunan basınında kafa karışıklığına yol açtı.

Atina merkezli Pentapostagma haber sitesinde, "Türkler hazırlanıyor..." başlığı ile çıkan haberde, TSK'nın modernizasyon ve kapasite geliştirme çabalarına geniş yer ayrıldı.

Haberde, TSK tarafından teslim alınan Kaplan anti-tank sistemlerinin, KORNET ve UMTAS anti-tank füzeleri kullanılarak yapılan testleri başarıyla tamamladığı belirtildi.

Haberde TSK'nın anti-tank hamlesinin, Yunanistan'ın, ABD'den 1200 adet M117 Zırhlı İç Güvenlik Aracı ile 350 adet M2A2 Bradley Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) alacağını açıklanmasından sonra gelmesine dikkat çekildi, Kaplan ve Pars'ların Yunan tanklarına karşı kullanılmak üzere konuşlandırıldığı iddia edildi.

Öte yandan Yunan savunma yorumcuları da, TSK'nın yeni nesil tank-savar teslimatlarını, "Türk ordusu anti-tank karşıtı füzeleri ile donatılmış 26 adet amfibi zırhlı araç teslim aldı. Türkiye, Akdeniz'de beklenen çatışmanın ardından Yunanistan'ı Meriç Nehri üzerinden işgal etmeye mi hazırlanıyor?" şeklinde yorumladı.

Is #Turkey preparing and planning to invade #Greece from the river of #Evros after the expected conflict in the Mediterranean with Greece?



They received 26 amphibious armored vehicles equipped with anti-tank missiles.https://t.co/UnIRZircZu