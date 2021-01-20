Yunanistan’dan gerilimi artıracak Girit çıkışı
Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası’nın doğusunda karasularını genişletmeyi planladığını yazdı.
Ankara-Atina arasında istikşafi görüşmeleri için yeniden düğmeye basılırken Yunanistan’dan gerilimi artıracak çıkış geldi. Dendias, Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı parlamentoda konuştu.
Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Başbakan Kyriakos Miçotakis’in aylar öncesinde Girit’te karasularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, “Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit’in doğusunda da karasularımızı genişletmeyi planlıyoruz” dedi.
‘YUNANİSTAN MÜZAKERE ETMEZ’
Dendias, ana muhalefet Radikal Sol Parti (SYRIZA) sözcüsünün, Yunanistan ve Türkiye arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan öngörüşmelerde hangi meselelerin ele alınacağı ve ülkenin kara sularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’nın farklı görüşler dile getirdiği yönündeki eleştirilerine de yanıt verdi.
Dendias, “Başbakan’ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan’ın hiçbir başbakanı karasuları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir” dedi. Yunanistan’ın karasularını genişletmesi konusunda sınırdaş ülkeler ile müzakere etmek zorunda olmadığını da savundu.
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