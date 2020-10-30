Yunanistan'dan Türkiye'ye destek mesajı

30 Ekim 2020 Cuma, 16:45

Dışişleri Bakanlığı, İzmir’de yaşanan depremin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyitleşmişlerdir."

AB: EGE'DEKİ DEPREM SONRASI YARDIMA HAZIRIZ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır" ifadesine yer verdi.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI: TÜRK VE YUNAN HALKININ YANINDAYIZ

Fransa’dan da Türkiye ve Yunanistan’a destek mesajı geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Darmanin, “Şiddetli bir deprem Türkiye’yi ve Yunan adalarını vurdu. Fransa bu zor sınav karşısında Türk ve Yunan halkının yanındayız. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemesi halinde Fransa hemen bölgeye yardım gönderebilir” ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

STOLTENBERG: KALBİM DEPREMDEN ETKİLENENLERLE



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi. Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek "Kalbim depremden etkilenenlerle" ifadesini kullandı.



