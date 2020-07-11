Yürekler kavruldu

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların nakli sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz Tekirdağ’da, Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar Manisa’da, Uzman Onbaşı Fatih Manga Afyonkarahisar’da toprağa verildi.

Tekirdağ Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Halil Tuna Akgöz’ün naaşı, tören için valilik önüne, ardından da Rüstempaşa Camisi’ne getirildi. Törende protokol üyeleri, şehidin eşi Canan, annesi Fatma ve babası Basri Akgöz’e taziyelerini iletti.

Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

ALAŞEHİR’DE HÜZÜN

Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar’ın cenazesi, memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Alaşehir ilçesine getirilen şehit Mesut Yazar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Uluderbent Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü.

Şehidin annesi Fatma, babası Mehmet ve kardeşi Cihan Yazar, gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, Uluderbent mezarlığında toprağa verildi.

SOYLU CENAZEDE

Uzman Onbaşı Fatih Manga, memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Manga’nın cenazesi, helallik alınmak üzere Sümer Mahallesi 201. Sokak’taki baba ocağına götürüldü.

Ardından şehidin annesi Elif Dudu, kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga ile yakınları Afyonkarahisar Hava Şehitliği’nde oğullarını uğurladı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

İŞÇİLER UĞURLANDI

Sakarya’da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen Erhan Ateş ve Muhammet Aygün’ün cenazesi toprağa verildi. Akyazı ilçesi Bedilkazancı Mahallesi’ndeki evine getirilen Erhan Ateş’in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hendek ilçesi Kocaahmetler Mahallesi’ndeki evine getirilen Muhammet Aygün’ün cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Kocaahmetler Erenler Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Patlamada hayatını kaybeden işçi Ramazan Kor’un cenazesi ise Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi’ndeki evinde helallik alınmasının ardından memleketi Çorum’a gönderildi.

‘PATLAYICI İMHASI JANDARMANIN GÖREVİ’

Jandarma Genel Komutanlığı, Sakarya Hendek’te 3 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan ikinci patlama sonrası yapılan yorum ve değerlendirmelere yaptığı açıklamayla yanıt verdi. “Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer aldığı gibi, bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi: “İmhanın yapıldığı taşocağının jandarma sorumluluk bölgesinde bulunması nedeniyle, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görevleri ve Yetkileri Kanun ve Yönetmeliği gereği, patlayıcıların imhasına yönelik tüm iş ve işlemlerin jandarma tarafından ifa edilmesi yukarıdaki kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere kanuni bir zorunluluktur.”

GİDEN CANLARA İSYAN

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya’da 3 askerin şehit olması 12 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya neden olan ihmalleri sıralarken isyan etti. “Facia göz göre göre gelmiş. Dinamit, barut ve kapsül bir arada taşınmazlar; taşımışlar. Özel araç yerine belediye aracı kullanılmış. Ambalajlanması gerekiyordu, yapılmamış. Boşaltılırken araç çalışmamalıydı, çalışıyormuş” diyen Özkoç, “İnsan canını kim düşünmediyse, işçileri kim düşünmediyse bakanından fabrika sahibine kim sorumluysa Allah belasını versin” dedi.

Birinci patlamanın ardından TBMM’ye verdikleri araştırma önergesinin reddildiğini ifade eden Özkoç, “Araştırma önergemi reddettiler. Ne oldu ret verdiler de ertesi gün pırıl pırıl üç vatan evladı daha hayatını kaybetti. Yazık değil mi? Patlayıcı madde taşıma usulü madde madde bellidir. Bu tedbirlere göre mi taşındı bu patlayıcılar? Hayır belediye kamyonuyla insanlar içinden gezdirilerek götürüldü. Bu taşıma emrini veren kişi son taşımada şunu söyledi, ‘Bu seferde çok patlayıcı yok fitiller var bunu direkt kasayı devirin de patlatın’ bu nasıl bir akıl. Patlayıcı devrilerek indirilir mi?” dedi. Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya davet etti.