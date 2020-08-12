Yurt dışına kaçırılmak istenen ve bir batıktan çıkarıldığı belirlenen 42 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 11 Ağustos'ta Arnavutköy'de bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, Miletos, Rodos, Knidos, Kırım ve Ganos tipi şarap ve zeytinyağı taşımacılığında kullanılan 39 amfora ile 1 antik dönem "T" tipi döküm demir çapa ve 2 ahşap çapa ele geçirildi.
MÖ 2200 ile MS 1400 yılları arasında yapıldığı ve batık gemilerden çıkarıldığı belirlenen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği bildirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- Van Gölü'nde kaydedildi: Sırtında zikzaklar var!
- 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı kamerada
- Ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Babası öldürdü
- Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı