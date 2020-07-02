Yurttan attılar, bursları kestiler

02 Temmuz 2020 Perşembe, 02:00

Eyleme katılan öğrencilerin isimlerinin Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tunceli Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü’ne bildirildiği ve öğrencilerin yurtla ilişkilerinin kesilmesinin istendiği iddia edildi.

Yurttan atılan Munzur Üniversitesi öğrencisi Hivda Tekkaynar “Eylemi başlatmadığımızı, zaten Gülistan için bir eylemin olduğunu ve katıldığımızı söyledik. Bize ‘Sizlik bir sıkıntı yok, en fazla uzaklaştırma alırsınız’ dediler. Evime kâğıt gönderdiler, arayıp yurtla ilişkimin kesildiğini söylediler. Şu an kalacak yerim yok. Doku arkadaşımızdı. Onun için ses çıkarmamıza bile izin vermiyorlar. Üniversitede de aynı durumlar yaşanıyor. Memurların hep gözü üzerimizde” dedi.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen 5 öğrenciyle ilgili karara itiraz ettiğini duyurarak “Bu öğrencilerin Gülistan Doku’nun akıbetini sormasından neden rahatsız olunduğu anlaşılmamıştır. Olay 5 öğrenci tarafından düzenlenmemiştir” dedi.

Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü ise 5 öğrencinin yurttan çıkarılması ve bursunun kesilmesine ilişkin, “Dışarıya konu hakkında bilgi vermemiz kesinlikle yasak” dedi.