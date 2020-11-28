Yurttaşların kafasını karıştıran sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Yurttaşların kafasını karıştıran kısıtlama saatleri şu şekilde:
- Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Uygulama ilk olarak geçen hafta 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren başladı.
-Bu hafta kısıtlama 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar uygulanacak.
Öte yandan kısıtlamanın olduğu günlerde sokağa çıkma saatleri yaşa göre de düzenlenmiş durumda.
-İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 65 yaş ve üzeri yurttaşlar saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü yurttaşların sokağa çıkma izni saat 13.00'da dolacak.
-Bu saatten sonra 16.00'ya kadar 20 yaş ve altı sokağa çıkabilecek. Akşam saat 20.00'den sonra yeni kısıtlama başlayacak ve herkes evlerine dönecek.
Yani, 65 yaş ve üzeri yurttaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı yurttaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
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