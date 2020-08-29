Yüz yüze eğitime sayılı günler kaldı; öğrencileri neler bekliyor?

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:58

Okulların açılış tarihi hem öğrenci hem de veliler için merak konusuydu. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, “21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz” dedi. Bu yıl yüz yüze eğitim alması kararlaştırılan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerini bir de sınav maratonu bekliyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitim Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, LGS ve YKS’de ter dökecek öğrencilere ve ailelerine önemli tavsiyelerde bulundu.

“ÖĞRENCİLERİN KONU VE KAZANIMLARINDA EKSİKLİK OLMAYACAK”

Geçen yıl mart ayında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve müfredat konusunda kafa karışıklığı yaşandığını hatırlatan Dr. Mollaibrahimoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Geçen yıl koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Bize sık gelen sorulardan biri “Geçen yıl konular yarım mı kaldı?” Hem özel okullar hem de devlet okullarında konular yarım kalmadı. Çocuklar mart ayında pandemi ile hazirana kadar derslerini görmeye devam ettiler. Konu ve kazanımlar eksiltilmeden (8. Sınıflar hariç) konularına devam ettiler. Şimdi okullar açıldı, tüm sınıflarda bir önceki yılın telafi dersleri anlatılıyor. Bu şu demek oluyor, marttan hazirana kadar olan konular işlenmiş olmasına rağmen bir kere daha üzerinden geçiliyor. Çocukların aslında konu ve kazanımlarında eksiklik olmayacak. Haziran 2021’e kadar da bir önceki yılın konuları ara ara tekrar edilecek.”

“BU KURALLARA UYARLARSA BAŞARILI OLURLAR”

Öğrencilerin öğretmenlerine ve okullarına güvenmelerini, ailelerin ise çocuklarına yol göstermelerini tavsiye eden Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, şu uyarıları sıraladı:

“Ailelere düşen görevler de değişmeye başladı. Aileler çocuklarına hem pandemi süreci hem de sınavla ilgili destek olacaklar. Burada hem anlayışlı hem de takipçi olmak çok önemli. Sınav hazırlığı programlı olmayı gerektiren bir süreç. Çocuklara bu sürecin çok normal olduğunu anlatmak, onları desteklemek gerekiyor. Sorgulamaktansa yol gösterici olmak ailelere düşen en büyük görev. Pandemi var ve öğrenciler sınav kaygısı yaşayacak. Sınav süreci herkesin tabi olduğu bir süreç. Neden bu süreç pandemiye denk geldi diye düşünmesinler. Burada öğretmenlerine ve okullarına güvensinler. Onlar için en doğru programlar yapılıyor. Burada sorumluluk sahibi olmak, kendini çok yormadan planlı olmak, tekrarlar yapmak çok önemli. Bu kurallara uyarlarsa çok rahat bir yıl geçirecekler, sınavda da istedikleri başarıyı elde edecekler.”