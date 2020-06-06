Yüzmede çevrim içi dopingle mücadele eğitimi

Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi dopingle mücadele eğitimi verecek.

AA
06 Haziran 2020 Cumartesi, 16:17
Abone Ol google-news

 Türkiye Yüzme Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak için çevrim içi eğitim semineri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin konuğu, Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner olacak.



Video Haberler