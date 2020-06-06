Yüzmede çevrim içi dopingle mücadele eğitimi
Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi dopingle mücadele eğitimi verecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak için çevrim içi eğitim semineri düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin konuğu, Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner olacak.
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