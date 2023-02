Yüzükler Efendisi serisi yeni filmlerle geri dönecek

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:11

Yapım şirketi Warner Bros, önümüzdeki birkaç yılda Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmlerinin vizyona gireceğini açıkladı.

Ian McKellen, Elijah Wood ve Orlando Bloom gibi yıldızların yer aldığı serinin ilk üç bölümü gişede yaklaşık 3 milyar dolar hasılat elde etti.

2004 yapımı The Return of the King filmi, en iyi film ve en iyi yönetmen Oscar’ı kazandı. Filmler toplam 17 Oscar ödülü kazanmıştı.

Yeni serinin çalışmalarına 2022 Ekim ayında başlandı.

İsveçli oyun şirketi Embracer Group, JRR Tolkien'in Lord of the Rings ve The Hobbit de dahil olmak üzere çalışmalarının uyarlama haklarını geçen yıl satın aldı.

Variety dergisine konuşan orijinal serinin yönetmeni Peter Jackson, Embracer ve Warner Bros'un kendilerini yeni seri konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Jackson, “Onlarla daha fazla konuşmak ve serinin hangi yönde ilerleyeceği konusunda görüşlerini dinlemek için can atıyoruz” dedi.

Embracer'ın yöneticisi Lee Guinchard da, şirketin Warner Bros ile orjinal serinin yapımcılığını üstlenen New Line Cinema ile çalışmaktan "heyecanlı" olduğunu söyledi.

Guinchard, “JRR Tolkien'in yarattığı eşsiz dünyayı, yeni ve heyecan verici yollarla beyaz perdeye geri getireceğini" söyledi.

Yüzük Kardeşliği, Yeni Zelanda'nın görece küçük film endüstrisini özel dijital efektler dahil dünya lideri haline getirmişti.

Üçlemenin ardından Yeni Zelanda milyonlarca turist çekmişti.

Amazon şirketinin geçen yıl yayına soktuğu Yüzüklerin Efendisi - Güç Yüzükleri, milyar dolarlık yapım maliyeti ile en pahalı dizi ünvanı aldı.