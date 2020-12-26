'Yüzüklerin Efendisi' televizyon dizisinin çekimleri tamamlandı

26 Aralık 2020 Cumartesi, 09:50









Amazon'un "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin çekimleri tamamlandı.

Dizinin yapımına bu yıl Yeni Zelanda'da başlanmış; fakat koronavirüs pandemisi yüzünden sadece bir ay sonra çekimler durmak zorunda kalmıştı. Çekimler eylülde devam edilebilmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yönetmen J.A. Bayona'nın salı günü (22 Aralık) paylaştığı bir fotoğraf çekimlerin bu ay tamamlandığını ortaya koydu.

En çok "Kıyamet Günü" (The Impossible) ve "Canavarın Çağrısı" (A Monster Calls) filmleriyle tanınan İspanyol yönetmen, sosyal medyada çıplak ayaklarının fotoğrafını paylaşarak postun altına şöyle yazdı:

"Bu olağanüstü topraklara ve onun güzel insanlarına, geçen bir buçuk yıl boyunca beni aralarına kabul ettikleri için ne kadar teşekkür etsem az. Artık kalbim biraz Yeni Zelandalı gibi hissediyor ve geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

Nori (Jed Brophy)

"İki Kule"de rol alan Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Jed Brophy paylaşıma şöyle yorum yaptı:

"Buraya bir İnsan olarak geldin ve bir Hobbit olarak ayrılıyorsun. Böyle oluyor. Ve her zaman geri döndüğünde içtenlikle karşılanacaksın."

Ekimde Yüzüklerin Efendisi hayranları, dizi için "çıplaklıktan rahatsız olmayacak" oyuncuların arandığı bildirilen bir kast çağrısının yayımlanmasının ardından duydukları üzüntüyü paylaşmıştı.

Twitter'da yorum yapan bir hayran "Bundan hoşlanmadım" diye yazmıştı:

"Bilginiz olsun, rahatsız edici olabilecek içeriği canı gönülden destekliyorum... Ama Yüzüklerin Efendisi için değil. O hevesi gidermek için Game of Thrones vardı. Tolkien varken rahatsız edici olabilecek içeriğe ihtiyacımız yok."

Bir başka hayran "Hayır. Yüzüklerin Efendisi ruhu bu değil. GoT'u sevdim; ama bu Tolkien değil" demişti.

Yüzüklerin Efendisi'nin 2021'de Prime Video'da gösterime girmesi bekleniyor.