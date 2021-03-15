"Yüzülebilir Körfez” için dönüşüm başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, “Yüzülebilir Körfez” hedefi kapsamındaki rehabilitasyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çiğli’nin Ataşehir mahallesinde başlatılan “Büyük Çiğli Deresi Kıyı Düzenleme Projesi” ile ilçede yaşayanların nefes alabilecekleri alanlar yaratılacak.
İZSU, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi hedefine yönelik projelerini aşama aşama hayata geçiriyor. Kentin farklı bölgelerinde yürütülen dere temizlik çalışmalarının ardından Mart ayında Büyük Çiğli Deresi’nde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Hayata geçirilecek projeyle görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, kentlilerin yaratılan yeşil alan sayesinde bölgede keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.
Çiğli’nin Ataşehir mahallesinde 2 milyon 726 bin liralık yatırımla yürütülen Büyük Çiğli Kıyı Düzenleme Projesi kapsamında, dere tabanında biriken çamur tabakası temizlenerek “Yüzülebilir Körfez” hedefi doğrultusunda bir adım daha atılacak. Ayrıca dere çevresine 835 metre uzunluğunda dekoratif korkuluk imalatı yapılarak güvenli bir alan yaratılacak.
Devam eden proje çalışmalarıyla, yürüyüş parkuru ve yol aydınlatması sağlanarak dere paralelinde modern ve yeşil bir yaşam alanı inşa edilecek.
Çiğli’nin daha modern bir çehreye kavuşmasına katkı sağlayacak olan çalışmalar yılsonuna kadar tamamlanacak.
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