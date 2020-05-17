Yüzyılın rotası; Bandırma vapuru yola çıktı

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a hareketinin başlangıç noktası olan Galata Rıhtımı’ndan seslenerek “İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ ülküsünü ta o günden ruhunda taşıyan bir komutandı, liderdi ve bu duyguyla yola çıkmıştı. 19 Mayıs 1919’da, Samsun’a çıkana kadar ki o 4 günlük heyecanı yaşayan Atatürk ve silah arkadaşları, hiç geriye bakmaksızın yola koyuldular. İşte 16 Mayıs’ta, vapurumuzun, Atamızın istiklale yola çıkışına eşlik etme adına buradayız” dedi.

‘YÜZYILIN ROTASI’

İmamoğlu, internet ortamı üzerinden düzenlenen “Yüzyılın Rotası” etkinliği ile 4 günde Samsun’a varacak olan Bandırma Vapuru’nu Karaköy İskelesi’nden (Galata Rıhtımı) dün saat 12.10’da yolcu etti.

İmamoğlu, 1919’da, vapurun “Samsun’a kadar gidebilir mi” endişeleri ile yola çıktığını anımsatarak “Bandırma Vapuru’nun ömrünü tüketmiş olduğu bile konuşuluyordu. Daha ötesi, buradan yola çıktıktan sonra, Kız Kulesi’ne vardığında bile İngiliz görevlileri tarafından sorguya alınan vapurun, denizde rotasında ilerlerken bir İngiliz torpidosu tarafından vurularak batırılacağı bile konuşuluyordu.

Rauf Orbay bu bilgiyi veriyordu. İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ ülküsünü ta o günden ruhunda taşıyan bir komutandı, liderdi ve bu duyguyla yola çıkmıştı. Geri dönmenin mümkün olmadığını, Türkiye’nin istiklal ve istikbalinin, Anadolu’nun ayağa kalkmasıyla mümkün olduğunu kafasına yazmış, hazırlığını yapmış ve yola koyulmuştu.

19 Mayıs 1919’da, Samsun’a çıkana kadar ki o 4 günlük heyecanı yaşayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, hiç geriye bakmaksızın yola koyuldular. Hatta onları takip eden İngiliz torpidosuna yolda giderken, Karadeniz’in fırtınalı dalgaları arasında kendilerini kaybettirerek bir nebze rahatlamış oldular. İşte 19 Mayıs 1919, Atamızın ayağını Samsun’a basmasının başlangıç anı. Yani, umutların Bandırma Vapuru’na yüklendiği, geleceğe dönük bütün güzelliklerin ve güzel duyguların içine dolduğu o vapurun yola çıktığı yer burası. İşte 16 Mayıs’ta, vapurumuzun, Atamızın istiklale yola çıkışına eşlik etme adına buradayız. Uğurlar olsun Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK KENT ORMANI 19 MAYIS’TA AÇILACAK

Ekrem İmamoğlu, önceki gün iftarını Sarıyer Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı şantiyesinde çalışan park bahçeler işçileri ile birlikte yaptı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak düzenlenen iftarda İmamoğlu, Atatürk Kent Ormanı’nın 19 Mayıs’ta açılışı yapılacağının müjdesini verdi.

MUHTARLARA CEP TELEFONU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, halkın talepleri ve özellikle sosyal yardım ihtiyacı olanların İBB kayıt sistemine daha hızlı iletilmesi için muhtarlıklara birer cep telefonu gönderdi. Telefonla birlikte bir de mektup gönderen İmamoğlu, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası olduğunu belirterek “Çalışmalarımızı gerçekleştirirken sizlere iletişim kolaylığı sağlayarak yazılımları ve uygulamaları hazır halde yeni nesil cep telefonlarını siz kıymetli muhtarlarımıza takdim etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.