Z kuşağı, adalet ve özgürlük istiyor
CHP’nin hafta başında yapılan MYK toplantısında son dönemde sınav tarihlerinin değiştirilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya toplantısında “Oy moy yok” çıkışıyla gündeme gelen Z kuşağıyla ilgili sunum yapıldı.
Sunumda, Z kuşağının mevcut siyasi partileri beğenmediği; adalet ve özgürlük talebinde bulunduğu vurgulanırken; 2023’te oy oranının yüzde 20’yi bulacağı kaydedildi. Z kuşağı, CHP’nin hafta başında yapılan MYK toplantısında ana gündem oldu.
Gezici Araştırma Merkezi Murat Gezici CHP MYK’de Z kuşağı konusunda sunum gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaş altı gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında, 20 yaş altı grubun 2023’te oy verecek seçmenlerin yüzde 20’sini oluşturacağına ve kilit rol oynayacağına dikkat çekildi.
Sunumda Z kuşağının hayvan hakları, çevre hakları ve cinsiyet ayrımcılığı konularında hassasiyet duydugu belirtildi. Sunumda, Z kuşağının yoğun bir şekilde sosyal medya platformlarını kullandığına dikkat çekildi.
SİYASİ PARTİLER BEĞENİLMİYOR
Sunumda, Z kuşağının mevcut siyasi partileri genel olarak beğenmediği; kendini herhangi bir siyasal kimlikle de tanımlamadığına dikkat çekildi. Z kuşağının oy kullanırken ailelerinin etkisinde olmadığı ve özgür iradeleriyle oy verdiği de belirtildi.
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