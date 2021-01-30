Zabıtadan fahiş fiyat denetimi

30 Ocak 2021 Cumartesi, 15:10

Bursa Büyükşehir Belediyesi de bu konuda denetimlere hız verdi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde, AVM’lerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine tutanak tutuldu.

Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde bir hafta içerisinde toplam 123 markette denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kamuoyunda özellikle fahiş fiyat artışı olduğu öne sürülen toplamda 1036 ürün tek tek incelendi. Denetimleri 17 ilçeyi kapsayacak şekilde genişletecek olan zabıta ekipleri, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için denetimleri aralıksız sürdürecek.