Zabıtadan fahiş fiyat denetimi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik il genelinde tüm marketlerde fiyat denetimi yapmaya başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi de bu konuda denetimlere hız verdi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde, AVM’lerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine tutanak tutuldu.
Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde bir hafta içerisinde toplam 123 markette denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kamuoyunda özellikle fahiş fiyat artışı olduğu öne sürülen toplamda 1036 ürün tek tek incelendi. Denetimleri 17 ilçeyi kapsayacak şekilde genişletecek olan zabıta ekipleri, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için denetimleri aralıksız sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!
Video Haberler
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
- Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
- Motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
- Prof. Dr. Turan: Biraz daha zamana ihtiyacımız va
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!