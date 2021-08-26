Zafer Havalimanı satışa çıkarıldı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:22

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'nda işler yolunda gitmiyor.

Bloomberg'e konuşan işletmeci şirket İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için teklifleri beklediklerini söyledi.

Keleş, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız” dedi.

Şu ana kadar havalimanından bir kuruş kazanmadıklarını öne süren Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde Zafer Havalimanı'nın açılışını yapmıştı. Açılışa Emine Erdoğan, Binali Yıldırım gibi isimler katılmıştı.

HATA PAYI YÜZDE 99

50 milyon avroluk yatırım maliyeti olan şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon avroluk garanti ödemesi yapmıştı.

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi iken, havalimanına 2020 yılı için verilen yolcu garantisi 1 milyon 280 bindi. 2020'de havalimanını kullanan sayısı 7429'da kalmış ve hata payı yüzde 99 ile inanması güç bir seviyeye ulaşmıştı.

Pandemi öncesinde de 2019 yılında havalimanının yolcu sayısı, garanti edilen yolcu sayısının sadece yüzde 6'sına ulaşabilmişti.

İC İçtaş, 2044 yılına kadar havalimanını işletme hakkına sahip.