Zam talep eden Baldur işçileri, yüz kızartıcı suçtan atıldı. Grev 30. gününde: Tazminatsız kovulma çığ gibi

23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Kod29 olarak adlandırılan yüz kızartıcı suçlar, işten çıkarma yasağının kapsamı dışında. Söz konusu fabrikada asgari ücrete çalışan ve hiçbir sosyal hakkı olmayan toplam 114 çalışandan 80’i, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldu. Aralık ayından bu yana toplam 21 işçi Kod29’dan işten atıldı. Grev kararı alınmadan önceki hak edişler dahi hâlâ ödenmedi. Kod29’dan atıldıklarından, tazminat hakkını almak için bile 3 yıllık bir dava süreci gerekiyor.

Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, “Şu an Türkiye’de korkunç bir şekilde tazminatsız işten çıkış var. İşveren, İş Kanunu’nun 17. maddesine göre işten atarsa suç işlemiş oluyor ama 25. maddeye göre yani Kod29’a göre çıkarırsa suç teşkil etmiyor. Bu da yüz kızartıcı suçu içeren ağır bir madde. Şu an tüm fabrikalardaki işçiler bu şekilde kovuluyor” dedi.

‘ATILANLAR GERİ ALINSIN’

Oysa, Baldur’daki işçilerin tek istekleri, artan hayat pahalılığı karşısında zam alabilmek, sosyal haklar kazanmak ve yemekhane ile giyinme odalarının şartlarının iyileştirilmesi...

Aydın, bu sürece nasıl gelindiğini şöyle anlattı: “4 yıldır Baldur’da yaptığımız sendikalaşma çalışmalarına işveren hep itiraz etti. Uzun davalar sonucunda mahkeme lehimize karar verdi. İşvereni toplu sözleşmeye çağırdık. Ancak işveren hiçbir talebe karşılık vermedi. Daha sonra arabulucuyla bir araya geldik. Orada da anlaşmaya varılamadı. “Sadece asgari ücret veririz, onun dışında enflasyon artışı neyse onu veririz” denildi. Grev kararı aldık. İşveren bu kez de grev oylaması istedi. İşçilerin çoğunluğu da “greve evet” dedi. 25 Aralık’tan bu yana grevdeyiz.”

Aydın, “Talebimiz, atılan işçilerin bir an önce işe alınması; işverenin toplusözleşmeyi imzalaması. Yüzde 20 zam, ikramiye ve olmayan bayram-doğum-ölüm parası istiyoruz. Yüksek bulunursa pazarlık yaparız” dedi.