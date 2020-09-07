Zeydan Karalar ulaşımdaki zammı açıklayarak özür diledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenciye yüzde 7,1, tam bilete yüzde 28,5, öğretmene yüzde 33,3 zam yapıldığını açıklayarak, özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 23:23
Abone Ol google-news

Karalar, otobüslerde son fiyat ‘ayarlaması’nın 3 yıl önce yapıldığını kaydederek, “O zamandan bu yana dolar yüzde 115, akaryakıt tüm dünyada ucuzlarken Türkiye'de yüzde 38 zamlandı” dedi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Karalar, “Çarşı pazar (tüfe) fiyatları resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandı. Biz tek kuruş zam yapmadık. Çok üzgünüz ama artık başka çaremiz kalmadı. Anlayışınıza sığınıyoruz” ifadelerine yer verdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler