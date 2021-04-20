Zeynep Şenpınar cinayetinde karar
Muğla'da Zeynep Şenpınar'ın, boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından 37 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.
Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27) hakkında karar verildi.
Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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