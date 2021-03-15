Zeynep Şenpınarı'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cezai ehliyeti tam çıktı

15 Mart 2021 Pazartesi, 11:38

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, 24 Mayıs 2020'de Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından katledildi. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı belirlendi.

Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, daha sonra şikayetini geri çekmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Selim Ahmet Kemaloğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kemaloğlu hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘CEZAİ SORUMLULUĞA SAHİP’

Kemaloğlu, davanın ikinci duruşması öncesinde 'akıl sağlığı raporu' için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kemaloğlu'nun geçen 11 Ocak'taki muayenesinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun ifade edildiği değerlendirme raporunda, "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmamıştır. Adli dosya tetkikinde sanığın mezkür suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyuta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmamıştır. Bu duruma göre Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 24 Mayıs 2020 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Kemaloğu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde görülecek üçüncü duruşmayla devam edilecek.



