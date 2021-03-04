Ziraat ve Halbank, Keskinoğlu A.Ş nezdindeki yüzde 20'lik hisselerini devretti

04 Mart 2021 Perşembe, 16:19

Ziraat Bankası ve Halkbank’ın, Keskinoğlu A.Ş nezdindeki hisselerinin yüzde 20’lik payı Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.’ye devredildi.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Akhisar'da 2 bin 200 personeli bulunan 338 bin 500 metrekare arazi üzerine kurulu 57 bin 615 metrekare kapalı alana sahip entegre tesislerde piliç eti, yumurta, yem ve viol üretimi konusunda faaliyet gösteren Keskinoğlu, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan etmişti. 2020 Eylül ayında Keskinoğlu A.Ş hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir alınarak süreç başlatıldı.

FİRMANIN BANKALARA OLAN BORÇLARININ TAMAMI ÖDENDİ

Ziraat Bankası ve Halkbank, Keskinoğlu A.Ş’nin kredi riskleri içerisindeki payları, riski bulunan diğer bankalara göre düşük olmasına rağmen, ilçe ve bölge ekonomisinde çok önemli bir paya sahip işletmenin, sektördeki varlığının devamlılığının sağlanması için harekete geçildi.

Devir sürecinde Ziraat Bankası ve Halkbank liderliğinde yapılan finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları neticesinde firmanın bankalara olan borçlarının tamamı ödendi. Kamuya olan borçları ilgili kanun kapsamında yapılandırıldı. Konkordato sonrası piyasa ödemeleri düzenli olarak yapıldı. Finansal olarak rehabilite edilen şirketin üretime esas varlığı yapılan yatırımlarla artırıldı.

ÇALIŞAN SAYISINI 4 BİN KİŞİYE ULAŞTIRILMASI HEDEFLİYOR



Sağlıklı bir finansal yapıya kavuşan şirketin yüzde 20 hissesi, tedarik ve satış operasyonları konusunda sektör şirketlerinden Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.’ye devredilmiş oldu. Kurumsal yönetim ve sektörel deneyimlerini Keskinoğlu’na aktararak, markanın mevcut potansiyelinin en üst seviyede kullanılmasını amaçlayan Tiryaki ve Matlı; Keskinoğlu A.Ş’yi yeni yatırımlarla büyüyen ve gelişen, gerçekleştireceği ihracatla ülke ekonomisine sağladığı katkıyı her geçen gün ileri taşıyan bir marka haline getirmeyi, artan iş hacmi doğrultusunda çalışan sayısını 4 bin kişiye ulaştırarak istihdama katkı yapmayı hedefliyor.



