Zlatan Ibrahimovic futboldan men edilebilir!
İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'in adı bahis iddialarına karıştı.
Zlatan Ibrahimovic'in bir bahis şirketine %10 hisseyle ortak olması nedeniyle 3 yıl futboldan men edilebileceği iddai edildi.
Aftonbladet, yaptığı haberde Ibrahimovic'in Malta merkezli bir bahis firması ile ortaklığı olabileceğini ve para cezası gelebileceğini yazdı.
Haberde, Ibrahimovic için kötü senaryolardan birinin ise FIFA kuralları gereği 3 yıl futboldan men alabileceği de ifade edildi.
Zlatan, 11 Nisan Pazar günü öğle yemeğine Milano'da bir restoranda eski takım arkadaşı Abate de dahil olmak üzere masada fotoğraflanmış ve Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında kırmızı bölgede yer alan Milano'da restoranların kapalı olması hatırlatılarak tepki çekmişti.
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