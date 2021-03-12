Zodyak ışığının gizemi çözüldü

12 Mart 2021 Cuma, 10:44

Bilim insanları, zodyak ışığının, asteroit ve kuyruklu yıldızlardaki tozların Güneş’ten gelen ışınlarla aydınlanması sonucu oluştuğuna inanıyordu. Ancak NASA’nın Jüpiter’e gönderdiği Juno uzay aracının navigasyon sistemini tasarlayan Danimarkalı araştırmacılar, toz parçacıklarının aslında Mars’tan geldiğini tespit etti.

“Sahte Şafak” olarak da bilinen zodyak ışığı, gün batımından hemen sonra ortaya çıkan ve Kuzey Yarım Küre’de Mart ve Nisan aylarında en parlak halini alan bir ışık grubudur. Güney Yarım Küre’de ise etkisi en çok yaz sonunda gün batımı ertesinde ve gün doğumu öncesinde görülüyor.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Juno uzay aracının Jüpiter’e seyahati sırasında içine girdiği toz bulutunun etrafa saçtığı ve uzay aracındaki kameraların dahi tespit edemeyeceği kadar küçük bu parçacıkların şu ana kadar analiz edilemediği belirtiliyor. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre Juno uzay aracının çarptığı toz bulutunun kaynağı, Mars’ın çekim alanından kaçan tozlar.

Danimarka merkezli TV2 adlı televizyon kanalına açıklamada bulunan Profesör John Leif Jorgensen, zodyak ışığının oluşumuna kaynak teşkil eden toz parçacıklarının, pencereden silkelenen bir masa örtüsünden dökülen ekmek kırıntılarına benzediğini söylüyor. Araştırma ekibi analiz edilen kayıtlarda en az 23 bin toz parçası bulduklarını açıkladı.



