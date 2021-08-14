Zoom görüşmesi sırasında yaşamını yitirdi

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:00





Fotoğraf: New York Post

Orlando kenti yakınlarındaki Altamonte Springs’te yaşayan Shamaya Lynn’in (21) Zoom’da görüştüğü kişi önce bir el silah sesi duydu sonra da genç kadının yere düştüğüne şahit oldu ve elinde tabancayla küçük çocuğu gördü. Hemen 911’i arayıp yardım istedi ancak sağlık ekibi eve gittiğinde Lynn hayatını kaybetmişti.

Diken'in aktardığına göre, polis, annesi görüşme yaparken bir yetişkinin evde ortalık yerde bıraktığı emniyeti kapalı tabancanın çocuğun eline geçtiğini, oynarken ateş aldığını açıkladı. Lynn’in başından vurulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel basın, tabancanın, Lynn’in iki küçük çocuğunun babasına ait olduğunu, çocukların yaralanmadığını, ikisini de akrabalarının teslim aldığını yazdı.