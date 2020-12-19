Zoom'dan yılbaşı sürprizi: Ücretsiz kullanıcılara 40 dakika sınırı kalkıyor
Görüntülü konuşma platformu Zoom, ücretsiz kullanıcılara uygulanan 40 dakika sınırını yılbaşında kaldıracağını duyurdu.
Fotoğraflar: Reuters
Pandemi sürecinde en çok kullanılan çevrimiçi görüntülü konuşma platformu Zoom, ücretsiz kullanıcılarına uyguladığı 40 dakikalık görüşme sınırını bir süreliğine kaldırıyor.
Zoom, bu uygulamayla koronavirüs nedeniyle özel günlerde sevdiklerinden ayrı kalan kullanıcıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Webtekno'nun aktardığına göre Zoom, bu haberi duyurmuş olduğu gönderisinde "Covid-19, yaşama ve çalışma şeklimizi değiştirdiği kadar kutlama alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Önümüzdeki yılbaşı ve bayramlar da malesef son 1 yıldan pek farklı geçmeyecek. Kullanıcılarımıza bir minnettarlık göstergesi olarak, uzun bir süre boyunca 40 dakikalık toplantı sınırını kaldırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
Kullanıcıların bu özellikten yararlanmak için hesaplarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmayacak.
Zoom, belirtilen tarihlerde bu özelliği otomatik olarak tüm kullanıcılarına sunacak.
Kullanıcıların sınırsız toplantı süresinden yararlanabilecekleri tarih ve saatler (TSİ) şöyle:
- 17 Aralık Perşembe 18:00’den, 19 Aralık Cumartesi 14:00’e
- 23 Aralık Çarşamba 18:00’den, 26 Aralık Cumartesi 14:00’e
- 30 Aralık Çarşamba, 18:00’den, 2 Ocak Cumartesi 14:00’e
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