Zorluklar hep birlikte aşılacak

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:54

Küresel salgından ekonomik olarak etkilenen ihtiyaç sahibi yurttaşlar için 1 Nisan’dan bu yana her gün sıcak yemek yardımını sürdüren Ödemiş Belediyesi, ramazan ayında iftar sofrasını her gün 2 bin 500’e yakın eve taşıdı. Küresel salgın sürecinde işyerleri geçici olarak kapatılan yurttaşlara ve ihtiyaç sahiplerine 1000’i aşkın erzak paketi ulaştırıldı. Ramazan ayı boyunca Ödemişli hayırseverler hem mutfağa hem de erzak paketlerine sundukları desteklerle dayanışma örneğini sergiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak gerçekleştirilen sosyal dayanışma çalışmalarıyla zor günlerde ihtiyaç sahiplerine destek sunuldu.

Günlük sıcak yemek desteğinin devam ettiğini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 2 bin 500’e yakın eve yemek sunan mutfağa ve yardım paketlerine desteğini esirgemeyen yardımseverlere teşekkür etti.

Zor günleri dayanışmayla geride bırakacaklarını hatırlatan Eriş, şunları söyledi:

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ sözünün ışığında kimsenin yatağa aç girmediği bir kent için çalışıyoruz. Koronavirüs sürecinde kent genelinde elbette hijyen tedbirlerini alıyoruz, dezenfeksiyon faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ama işyerleri kapatılan hemşehrilerimizi, bu işyerlerinde çalışanlarımızın yanında olmak zorundayız. Bu yükü bir parça da olsa hafifletmek için omuz verdik. 1 Nisan’dan bu yana her gün hemşehrilerimize sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Ramazan ayında da iftar çadırlarını kuramadık belki ama iftar sofralarını evlere getirdik. Kent merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde 1000’i aşkın erzak paketimizi ailelerimize ulaştırdık. Temizlik malzemesi desteği de sağladık. Burada en güzel dayanışmayı hayırsever Ödemişliler sergilediler. Evindeki salçayı, yağı, bulguru bizimle paylaşan da oldu, erzak paketi için destek sağlayan da. En büyük gönül zenginliğimiz budur. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz, büyük aileler zorlukları dayanışmayla aşarlar. Biz de hiçbir şekilde ihmal etmeden aşacağız. Bugünler geride kaldığında bu dayanışma hep hatırlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte zorda kalana el uzatmaya, darda olana sahip çıkmaya devam ediyoruz."