Zülal Kalkandelen'e avcılardan tehdit
Hayvan hakları savunucusu yazarımız Zülal Kalkandelen, bir avcı tarafından tehdit edildi. Suç duyurusunda bulunan Kalkandelen, “Eğer şöhret değilseniz, savcı kovuşturmaya gerek görmüyor” dedi.
Avcı olduğu öğrenilen bir şahıs gazetemiz yazarı ve hayvan hakları aktivisti Zülal Kalkandelen’e Facebook üzerinden küfür ve tehdit mesajları gönderdi. Hayvan haklarını savunduğu için sosyal medyada sık sık linç edilmeye çalışılan Kalkandelen, kendisine gönderilen mesajı sosyal medya hesabında yayımladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kalkandelen, “Bir avcıdan gelen bu iğrenç mesajı paylaşmaya utanıyorum ama paylaşmam gerek. Çünkü bu pislik bilinmeli. Yine suç duyurusunda bulunacağım ama idam tehdidi de alsanız şöhret, yandaş veya nüfuzlu değilseniz savcı ‘kovuşturmaya gerek yok’ diyor” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Geçen yıl Kalkandelen hakkında “İdam isteriz” diye paylaşım yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Yapılan soruşturma sonunda söz konusu eylemin tehdit içerikli sözler olduğu ancak Kalkandelen’e karşı iddia olunan bir eylemin oluşmadığı öne sürülmüş ve atılı tehdit suçunun unsurları oluşmadığı iddia edilerek şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
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