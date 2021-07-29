ZZ Top'un bas gitaristi Joseph “Dusty” Hill, yaşamını yitirdi
Ünlü rock grubu ZZ Top'un bas gitaristi Joseph “Dusty” Hill, yaşamını yitirdi.
ZZ Top grubunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada 72 yaşındaki Dusty Hill'in Houston'daki evinde öldüğü bildirildi.
Grubun diğer üyeleri Billy Gibbons ve Frank Beard yaptıkları açıklamada, Dusty Hill'in Houston'daki evinde uyurken yaşamını yitirdiğini duyurarak, "Çok özleneceksin amigo" dedi. Gibbons ve Beard, bu ayın başında, 50 yılın sonunda ilk kez Hill'siz bir konser vermişti.
JOSEPH MICHAEL "DUSTY" HILL KİMDİR?
Tam adı Joseph Michael "Dusty" Hill olan ZZ Top gitaristi, 19 Mayıs 1949'da Dallas'ta doğdu. Woodrow Wilson Lisesi'nde okuyan Hill o dönemde çello çalıyordu. Hill, 1969'da Billy Gibbons tarafından kurulan Amerikan müzik grubu ZZ Top'a katıldı. Hill 50 yıldan fazla süredir grubun gitaristliğini yapıyordu.
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